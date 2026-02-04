Sostenibilità | Piunti Conou ' Consorzio eccellenza di economia circolare raccoglie e rigenera al 98%'

Il Consorzio Conou si conferma un punto di riferimento nell’economia circolare in Italia. Raccoglie tutto l’olio minerale usato nel paese e lo rigenera al 98%. Piunti, rappresentante del Consorzio, sottolinea come questa attività sia un esempio concreto di sostenibilità e di gestione responsabile delle risorse. Un modello che funziona e che dimostra come si possa unire tutela ambientale e economia.

“Il Consorzio è un'eccellenza di economia circolare, raccoglie la totalità dell'olio minerale usato italiano e lo rigenera al 98%. L’olio usato viene consegnato al raccoglitore, che lo porta agli impianti di rigenerazione, e il sistema funziona in maniera automatica, lineare e controllata” Ha detto Riccardo Piunti, presidente del Conou – Consorzio nazionale degli oli minerali usati – durante il Terzo Forum nazionale “L’Italia in cantiere. Un Clean Industrial Deal Made in Italy”, a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In Italia, il Consorzio Conou si distingue per la sua attività di raccolta e rigenerazione dell’olio minerale usato.

Sostenibilità, Piunti (Conou): Raccolta e rigenerazione olio usato, eccellenza Made in Italy(Adnkronos) - Il Consorzio è un'eccellenza di economia circolare, raccoglie la totalità dell'olio minerale usato italiano e lo rigenera al 98%. Così Riccardo Piunti, presidente del Conou – Consorzio ...

