Il Torino Fc ha presentato al Comune di Torino una proposta di partenariato pubblico-privato per lo stadio Olimpico. La società calcistica mira a sviluppare un progetto di rinnovamento dell’impianto, coinvolgendo il Politecnico di Torino. La proposta prevede un accordo tra le parti per la gestione e la riqualificazione dello stadio, con l’obiettivo di migliorare le strutture e le infrastrutture sportive della città.

? Cosa sapere Il Torino Fc propone al Comune di Torino un partenariato pubblico-privato per lo stadio Olimpico.. L'accordo con il Politecnico punta alla riqualificazione tecnologica e ambientale delle infrastrutture sportive.. Il Torino Fc ha inviato una manifestazione di interesse al Comune per la gestione strategica dello stadio Olimpico Grande Torino e del centro sportivo Robaldo, avviando un percorso di partenariato pubblico-privato tramite finanza di progetto. La mossa della società granata si inserisce in un momento decisivo per l’impianto, recentemente liberato da un’ipoteca ventennale, e prevede una collaborazione tecnica con il Politecnico per riqualificare le strutture nell’ottica di un progetto sportivo che coinvolga l’intero territorio cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, piano rivoluzionario: il club punta allo stadio col Politecnico

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