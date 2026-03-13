Torino-Parma venerdì 13 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Pochi gol allo stadio Olimpico Grande Torino

Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:45, allo stadio Olimpico Grande Torino, il Torino affronta il Parma nella 29esima giornata di Serie A. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono disponibili. La partita si preannuncia con pochi gol previsti, mentre il Torino cerca di migliorare la propria posizione in classifica.

Il Torino ospita il Parma nel match che apre la 29esima giornata di Serie A e ha bisogno di muovere ulteriormente una classifica che non è ancora tranquilla. I granata non sono riusciti a dare seguito alla vittoria contro la Lazio, perdendo sul campo del Napoli, ma ora tornano a giocare tra le mura amiche. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

