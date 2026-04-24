Sabato 9 maggio si tiene l'apertura della mostra Città Strato ai Docks 74 di Torino, curata da Il Cerchio e le Gocce. L'esposizione si concentra sul tema del caos urbano attraverso opere di writing. Tra gli artisti presenti, Paul Yaner si occupa di interpretare questa realtà con le sue creazioni. La mostra resterà aperta fino a una data da definirsi, offrendo una panoramica sulle espressioni artistiche legate alla vita in città.

? Cosa sapere Paul Yaner inaugura la mostra Città Strato sabato 9 maggio ai Docks 74 di Torino.. L'evento curato da Il Cerchio e le Gocce analizza il caos urbano tramite il writing.. Sabato 9 maggio 2026, gli spazi del Docks 74 a Torino ospiteranno l’inaugurazione di Città Strato, la mostra personale di Paul Yaner che porterà nel cuore della città l’estetica del caos urbano e le radici del writing internazionale. L’evento, curato dall’associazione Il Cerchio e le Gocce, rappresenta un ponte visivo tra le metropoli globali e il tessuto urbano torinese. L’artista, che ha costruito una carriera solida tra le strade dell’Europa, dell’America e dell’Asia, propone un percorso che trasforma il rumore visivo delle grandi città in composizioni geometriche e simboliche dotate di un rigore formale molto marcato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, Paul Yaner domina il caos: arriva Città Strato ai Docks 74

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