Dai graffiti di New York a Torino l’estetica del caos urbano ai Docks Dora | Paul Yaner presenta Città Strato

Le architetture congestionate, l’inquinamento acustico delle metropoli e il linguaggio del writing internazionale approdano a Torino. Sabato 9 maggio 2026, lo spazio espositivo Docks 74 inaugura "Città Strato", la mostra personale di Paul Yaner. Organizzata dall’associazione Il Cerchio e le Gocce.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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