Chivu Inter il tecnico prepara la sfida del riscatto a San Siro per ribaltare il Bodo e scacciare l’andata
Chivu Inter si concentra sulla partita di questa sera a San Siro, dove i nerazzurri cercano di recuperare il risultato dell’andata contro il Bodo. La squadra di mister Chivu lavora intensamente per invertire il punteggio negativo, nonostante le assenze di diversi giocatori chiave. In allenamento, i nerazzurri si sono concentrati su schemi offensivi e difensivi, sperando di sorprendere gli avversari. La sfida si presenta come un’occasione importante per la squadra di riscatto e di conferma. I tifosi attendono con fiducia l’esito della partita.
Inter News 24 Chivu Inter, i nerazzurri preparano la rimonta europea nonostante l’emergenza infortuni e la necessità di superare il passivo rimediato in Norvegia. Il calcio italiano riflette sulla propria competitività internazionale dopo i recenti passi falsi delle sue rappresentanti. Secondo l’analisi proposta da Libero, le squadre di Serie A faticano a mantenere i ritmi europei, mostrando lacune in termini di velocità e intensità agonistica. La compagine meneghina, in particolare, ha pagato a caro prezzo la trasferta in Norvegia, ma resta la principale candidata al passaggio del turno secondo gli analisti, convinti che il fattore campo possa spostare gli equilibri.🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Chivu Inter, i numeri parlano chiaro: l’era del tecnico convince e accende San Siro verso il Liverpool
Leggi anche: Bastoni e Chivu rispondono: l’Inter difende l’espulsione controversa e prepara la sfida col Bodo Glimt.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Chivu: Partita globale: servono equilibrio e forza mentale; Chivu: Gli arbitri? Non vedo fantasmi. Io qui per trovare soluzioni, non per lamentarmi; Chivu: Gli arbitri non sono il problema del calcio italiano, non vedo fantasmi. Juve non decisiva; La prima volta di Chivu contro papà Spalletti: le lezioni a Trigoria e i fischi dell'Olimpico.
Inter, il tecnico nerazzurro Chivu ha cancellato ogni dubbio: i numeri parlano chiaro e il bilancio è straordinarioInter, il tecnico nerazzurro Chivu ha cancellato ogni dubbio: i numeri parlano chiaro e il bilancio è straordinario Dalle incertezze iniziali alla standing ovation di San Siro dopo il Derby d’Italia. calcionews24.com
FCIN1908 / Inter, sospiro di sollievo per Chivu: Zielinski sta bene, col Lecce ci saràSecondo quanto appreso da FcInter1908.it, il centrocampista polacco sta bene ed è disponibile per la trasferta di Lecce ... msn.com
CdS - L' #Inter di Chivu stenta in Europa: ecco perché. Nell'Era Inzaghi... x.com
SINCERAMENTE: Chivu cosa può vincere con l'Inter - facebook.com facebook