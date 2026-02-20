Chivu Inter il tecnico prepara la sfida del riscatto a San Siro per ribaltare il Bodo e scacciare l’andata

Inter News 24 Chivu Inter, i nerazzurri preparano la rimonta europea nonostante l’emergenza infortuni e la necessità di superare il passivo rimediato in Norvegia. Il calcio italiano riflette sulla propria competitività internazionale dopo i recenti passi falsi delle sue rappresentanti. Secondo l’analisi proposta da Libero, le squadre di Serie A faticano a mantenere i ritmi europei, mostrando lacune in termini di velocità e intensità agonistica. La compagine meneghina, in particolare, ha pagato a caro prezzo la trasferta in Norvegia, ma resta la principale candidata al passaggio del turno secondo gli analisti, convinti che il fattore campo possa spostare gli equilibri.🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Chivu Inter, i numeri parlano chiaro: l’era del tecnico convince e accende San Siro verso il Liverpool

Leggi anche: Bastoni e Chivu rispondono: l’Inter difende l’espulsione controversa e prepara la sfida col Bodo Glimt.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chivu: Partita globale: servono equilibrio e forza mentale; Chivu: Gli arbitri? Non vedo fantasmi. Io qui per trovare soluzioni, non per lamentarmi; Chivu: Gli arbitri non sono il problema del calcio italiano, non vedo fantasmi. Juve non decisiva; La prima volta di Chivu contro papà Spalletti: le lezioni a Trigoria e i fischi dell'Olimpico.

Inter, il tecnico nerazzurro Chivu ha cancellato ogni dubbio: i numeri parlano chiaro e il bilancio è straordinarioInter, il tecnico nerazzurro Chivu ha cancellato ogni dubbio: i numeri parlano chiaro e il bilancio è straordinario Dalle incertezze iniziali alla standing ovation di San Siro dopo il Derby d’Italia. calcionews24.com

FCIN1908 / Inter, sospiro di sollievo per Chivu: Zielinski sta bene, col Lecce ci saràSecondo quanto appreso da FcInter1908.it, il centrocampista polacco sta bene ed è disponibile per la trasferta di Lecce ... msn.com

CdS - L' #Inter di Chivu stenta in Europa: ecco perché. Nell'Era Inzaghi... x.com

SINCERAMENTE: Chivu cosa può vincere con l'Inter - facebook.com facebook