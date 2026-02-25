Inter Bodo Glimt 1-2 i nerazzurri eliminati dalla Champions League La squadra di Chivu non riesce a ribaltare il risultato Il resoconto della sfida di San Siro

L’Inter ha perso contro il BodoGlimt a causa di una difesa troppo lenta, che ha permesso agli avversari di segnare due gol nel primo tempo. La squadra di Chivu ha tentato di reagire, ma non ha trovato la rete decisiva per passare il turno. La sconfitta a San Siro mette fine alla corsa europea dei nerazzurri, che ora devono concentrarsi sulle prossime partite di campionato. La qualificazione si decide nelle ultime gare della fase a gironi.

Inter BodoGlimt 1-2, i nerazzurri salutano la Champions League. I norvegesi volano agli ottavi espugnando anche il campo di San Siro. La notte di San Siro si trasforma in un incubo sportivo per i nerazzurri, che salutano l'Europa nel modo più inaspettato e doloroso. La sfida Inter BodoGlimt, valida per il ritorno dei playoff di Champions League, ha sancito la fine del cammino continentale per la squadra di Chivu, trafitta dalle ripartenze letali e dalla solidità dei norvegesi. L'approccio dell'Inter era stato quello delle grandi occasioni. Sin dai primi minuti, i padroni di casa hanno schiacciato gli avversari nella propria area.