Il prossimo 8 maggio, nel Teatro Gioiello di Torino, andrà in scena uno spettacolo dedicato al comico Lenny Bruce. La produzione, a cura di Giuseppe Pavia, si concentra sulla morte di Bruce a Manhattan, approfondendo gli aspetti legati alla sua scomparsa. La vicenda riguarda la possibilità che si sia trattato di un omicidio o di un’overdose, tema centrale della rappresentazione.

? Cosa sapere L'8 maggio il Teatro Gioiello di Torino mette in scena lo spettacolo Lenny.. La produzione di Giuseppe Pavia indaga la morte del comico Lenny Bruce a Manhattan.. Dall’8 al 10 maggio 2026, il palcoscenico del Teatro Gioiello di Torino diventerà l’arena di un’indagine sospesa tra realtà e finzione con lo spettacolo Lenny – Ipotesi di un omicidio, opera scritta da Giuseppe Pavia e diretta da Antonello Avallone. Il racconto teatrale si immerge nelle atmosfere cupe dei club di Manhattan degli anni ’60 per ricostruire la fine di Lenny Bruce, l’artista che scelse di sfidare i tabù della società americana. La vicenda affonda le radici in un evento tragico avvenuto il 3 agosto 1966, quando il celebre comico fu trovato morto a causa di una dose eccessiva di eroina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, il mistero di Lenny Bruce: omicidio o overdose nel club?

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