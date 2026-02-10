La Procura di Parma ha chiesto il rinvio a giudizio per due giovani, un 20enne e un 21enne, accusati di aver causato la morte di una ragazza di 16 anni. La giovane è morta per un’overdose di Mdma durante la notte tra l’11 e il 12 agosto. Uno dei due, il ragazzo che la ospitava quella notte, rischia ora l’accusa di omicidio preterintenzionale. Le indagini continuano e si attendono sviluppi sul processo.

La Procura della Repubblica di Parma ha chiesto il rinvio a giudizio per due giovani, un 20enne e un 21enne - tra cui il ragazzo che la ospitava la notte della tragedia - per la morte della ragazza di 16 anni, deceduta per un overdose di Mdma nella notte tra l'11 e il 12 agosto del 2024.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Parma Procura

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di un prete e giornalista spagnolo di 81 anni, accusato di aver commesso violenza sessuale nei confronti di un collega di 40 anni.

La Procura di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio di John Elkann nell'ambito del secondo filone dell'inchiesta sull’eredità Agnelli.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Parma Procura

Argomenti discussi: Adesca sui social ragazza di 16 anni, la filma durante il sesso e la ricatta: Torna con me o pubblico video; Vietare i social ai minori di 16 anni funziona davvero?; Milano Cortina, chi è Giada D’Antonio: la Black Panther dello sci alpino alle Olimpiadi ha 16 anni; Ragazza di 16 anni morta per overdose, la Procura chiede il rinvio a giudizio per due 20enni: Omicidio preterintenzionale.

Adesca sui social ragazza di 16 anni, la filma durante il sesso e la ricatta: Torna con me o pubblico videoIndagato un 24enne già gravato dall'accusa di violenza sessuale su minorenni e che, all'epoca dei fatti, era sorvegliato speciale con braccialetto elettronico ... fanpage.it

Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni per un no. C'è un fermo: ha confessatoUna ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta intorno a mezzanotte nel rio Nizza, nel centro di Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Stava trascorrendo la serata con gli amici, quando a un certo è ... rainews.it

Periferia di Milano, bambina negli anni ’70, ragazza orfana per un incidente sul lavoro: il romanzo di Antiniska Pozzi Leggi l'articolo #libri facebook