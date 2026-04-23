Al Teatro Gioiello il caso Lenny Bruce | un omicidio tra cabaret e potere nella New York anni ' 60

Al Teatro Gioiello si è aperto un caso che riguarda la morte di un noto comico degli anni Sessanta, considerato tra i più irriverenti e criticati negli Stati Uniti. La sua scomparsa ha suscitato molte domande, anche perché il suo nome è legato a un periodo di forte tensione tra il mondo dello spettacolo e le autorità. La vicenda si svolge in un contesto di tensioni tra cabaret e potere politico, senza ancora una versione ufficiale definitiva.

La morte di un'icona è sempre un mistero, ma quando il cadavere appartiene al comico più irriverente e perseguitato d'America, la verità si fa oscura. Dall'8 al 10 maggio 2026, il Teatro Gioiello di Torino ospita "Lenny – Ipotesi di un omicidio", uno spettacolo potente scritto da Giuseppe Pavia e.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Angels Prut al Teatro Carani, dopo 15 anni, il cabaret torna dove tutto ebbe inizioIl gruppo di cabaret "Angels Prut" torna da dove è partita la carriera televisiva e teatrale, da quel Teatro Carani che li tenne a battesimo quasi 15... Nino Frassica tra cabaret e musica al Teatro Cartiere Carrara di FirenzeUn po’ concerto, un po’ cabaret, tutto segnato dalla verve comica di Nino Frassica. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ancora in 2, lo show sulla vita di coppia di tutti i giorni tra ironia e realtà; Terapia intensiva : beata ignoranza; Torino | Daniele Novara - NON MI SOMIGLIA PER NIENTE - COME ROVINARE I FIGLI IN 10 MOSSE; A Torino lo spettacolo Le ragazze son tornate. Poggi, Caprioglio, Fiordaliso, nello spettacolo che smonta il cliché della terza età e trasforma la saggezza in superpotere. Al Teatro Gioiello va in scena l'imprevedibile: arriva B.L.U.E., il musical creato sul momentoIl 29 e 30 aprile 2026 il Teatro Gioiello di Torino presenta B.L.U.E., il musical dei Bugiardini completamente improvvisato. Musiche e storie create sul momento. torinotoday.it Un'altro fantastico spettacolo al Teatro Gioiello Torino con un sempre in forma Claudio Lauretta ed il suo "Nei Loro Panni" Ricordi e aneddoti messi in scena in modo semplice espressi dal punto di “svista” attraverso la sua voce e la sua mimica Qualche - facebook.com facebook