Torino fiaccolata del 25 aprile | caos in centro e bus deviati

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino si è svolta una fiaccolata in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione, con partenza da piazza Arbarello e arrivo in piazza Castello. Durante l’evento, si sono verificati disagi nel centro della città, con alcune strade chiuse e bus deviati. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti, e le autorità hanno gestito le operazioni di sicurezza e traffico durante tutta la serata.

? Cosa sapere Torino, fiaccolata per l'81esimo anniversario della Liberazione con marcia da piazza Arbarello a piazza Castello.. Deviazioni per numerose linee Gtt e chiusura degli accessi in piazza Castello dalle ore 18.. La serata di venerdì 24 aprile a Torino si prepara al passaggio della fiaccolata per l’81esimo anniversario della Liberazione, con deviazioni programmate per numerose linee Gtt e la chiusura di alcuni accessi in piazza Castello. Il corteo vedrà diverse anime convergere da piazza Arbarello verso il cuore della città, in un percorso che intreccia memoria storica e partecipazione civile. Per permettere lo svolgimento delle celebrazioni, la viabilità urbana subirà modifiche significative, influenzando i tragitti dei mezzi pubblici e la circolazione nelle zone centrali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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