Top Volley Una gara a due per il primato Che sfida tra Pignatti e Vellani

I boss alla ribalta, intesi come i primi della classe, alla diciottesima giornata dei campionati minori di pallavolo: ad otto turni dalla fine, la corsa per la conquista del Top Volley sembra sempre di più a due tra Matteo Pignatti della Stadium, e Luca Vellani del Corlo Hydra. Sono loro infatti a dominare i numeri nella classifica della 18^ giornata, con Luca Vellani che chiude a quota 33, prima vittoria di tappa ma seconda volta sopra quota 30 in stagione, e con Pignatti al secondo posto staccato di 5 lunghezze, fallendo quella vittoria che rappresenterebbe il raggiungimento del record dei sei successi in stagione, attualmente detenuto da Chiara Ferrari.