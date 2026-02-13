Tappa della Bonini Pignatti è sempre leader

A Pignatti, durante la tappa della Bonini, il capitano del Modena Volley, si conferma ancora una volta il miglior marcatore tra i giocatori modenesi, mantenendo il primato nonostante le sfide più intense di questa stagione.

Ripartono i campionati minori di pallavolo e con essi ritorna anche il top volley, il trofeo virtuale del Resto del Carlino che premia i bomber delle squadre modenesi dai campionati dalla serie B alla B regionale. Come spesso avviene dopo un lungo periodo di sosta la ripartenza è lenta e sono solamente 12 giocatori che superano quota 20 punti nella prima giornata del girone di ritorno dei vari tornei: Curiosamente I big della classifica generale non raccolgono punteggi importanti, e solo la vincitrice della tappa settimanale, la 16enne Martina Bonini (FOTO) della matricola Volley Sassuolo, è anche nella Top Ten della classifica generale, che quindi proprio per questo non subisce sostanziali modifiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

