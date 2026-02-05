Guardiola in pressing su Tonali al termine di Manchester City Newcastle | Ecco cosa ci siamo detti – VIDEO

Al termine della semifinale di Coppa di Lega tra Manchester City e Newcastle, Pep Guardiola si è avvicinato subito a Sandro Tonali. I due si sono scambiati alcune parole, visibilmente intensi, prima che i festeggiamenti iniziasse. Guardiola ha poi spiegato in conferenza stampa cosa si sono detti: un confronto ravvicinato e senza mezzi termini, che ha attirato l’attenzione di tutti i presenti. La scena si è distinta dalle solite celebrazioni, lasciando intendere che tra i due ci sia un rapporto di rispetto e confronto diretto.

Dopo la fine della partita tra Manchester City e Newcastle, Pep Guardiola si è avvicinato subito a Sandro Tonali.

