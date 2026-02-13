Pisa così Moreo prima del Milan | Hiljemark ha trasmesso grande voglia Speriamo di portare punti a casa
Stefano Moreo ha detto che Hiljemark ha mostrato molta determinazione negli allenamenti e spera di contribuire a portare punti alla squadra. La partita contro il Milan, in programma questa sera alla 'Cetilar Arena', potrebbe rappresentare un'opportunità importante per i nerazzurri di migliorare la classifica. Moreo ha anche sottolineato che l’obiettivo è dare il massimo in campo per ottenere un risultato positivo.
Stefano Moreo, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su Hiljemark: "E' arrivato con grande entusiasmo e con grande voglia di mettere in mostra il suo tipo di gioco. Negli allenamenti andiamo tutti fortissimo, ovviamente perché vogliamo farci vedere. Ha trasmesso grande voglia a tutti quanti e vogliamo farlo vedere oggi in campo". Sulla partita: "Stasera una svolta? Stare in fondo non è bello per la piazza, quindi i tifosi vorrebbero che la squadra sia più in alto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Pisa-Milan: prima in casa per Hiljemark. Allegri ritrova Pulisic e punta su Loftus-Nkunku
Pisa, 13 febbraio 2026 – A dieci giorni dal successo per 3-0 contro il Bologna al Dall’Ara, il Milan affronta oggi per la prima volta in casa il Pisa, con il ritorno di Hiljemark che cerca di conquistare un posto tra i titolari.
Qui Pisa, Touré: “Hiljemark ha portato entusiasmo. Ci ha fatto capire come vuole che giochiamo. Col Milan …”
Idrissa Touré del Pisa ha detto che l’arrivo di Hiljemark sulla panchina ha dato entusiasmo ai giocatori.
