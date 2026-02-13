Stefano Moreo ha detto che Hiljemark ha mostrato molta determinazione negli allenamenti e spera di contribuire a portare punti alla squadra. La partita contro il Milan, in programma questa sera alla 'Cetilar Arena', potrebbe rappresentare un'opportunità importante per i nerazzurri di migliorare la classifica. Moreo ha anche sottolineato che l’obiettivo è dare il massimo in campo per ottenere un risultato positivo.

Stefano Moreo, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su Hiljemark: "E' arrivato con grande entusiasmo e con grande voglia di mettere in mostra il suo tipo di gioco. Negli allenamenti andiamo tutti fortissimo, ovviamente perché vogliamo farci vedere. Ha trasmesso grande voglia a tutti quanti e vogliamo farlo vedere oggi in campo". Sulla partita: "Stasera una svolta? Stare in fondo non è bello per la piazza, quindi i tifosi vorrebbero che la squadra sia più in alto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pisa, così Moreo prima del Milan: “Hiljemark ha trasmesso grande voglia. Speriamo di portare punti a casa”

Pisa, 13 febbraio 2026 – A dieci giorni dal successo per 3-0 contro il Bologna al Dall’Ara, il Milan affronta oggi per la prima volta in casa il Pisa, con il ritorno di Hiljemark che cerca di conquistare un posto tra i titolari.

Idrissa Touré del Pisa ha detto che l’arrivo di Hiljemark sulla panchina ha dato entusiasmo ai giocatori.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Serie A 2025/2026 Verona Pisa : Le Pagelle; Serie A, Verona-Pisa 0-0: pali di Orban e Moreo, restano ultimi in classifica; Come può giocare il Pisa con Hiljemark: il ruolo di Tramoni, la scelta su Durosinmi e i nuovi acquisti che giocheranno titolari; Diretta/ Verona Pisa (risultato finale 0-0): palo di Moreo! (Serie A, 6 febbraio 2026).

Pisa | Durosinmi, Meister, Moreo, Stojilkovic e Tramoni: titolari e nuove gerarchieDurosinmi, Meister, Moreo, Stojilkovic e Tramoni: quali saranno le nuove gerarchie dell'attacco del Pisa in vista del ... fantamaster.it

Inter-Pisa 6-2, risultato finale della partita di Serie A: doppio Moreo poi i nerazzurri dilagano, gli highlightsInter-Pisa di Serie A 6-2: il risultato finale, gol di Moreo (doppietta), poi Zielinski su rigore, Lautaro, Pio Esposito, Dimarco, Bonny e Mkhitaryan. Gli highlights, la cronaca e il tabellino. fanpage.it

50 CANALE. . Così mister Hiljemark alla vigilia di #PisaMilan! - facebook.com facebook

Chivu così sul mercato nel post partita di Inter-Pisa x.com