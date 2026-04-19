Fikayo Tomori ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita tra Verona e Milan, commentando la situazione dello spogliatoio e le parole di un allenatore in carica. Ha spiegato che la squadra si sta impegnando per sostenere il tecnico, sottolineando il suo ruolo e le comunicazioni ricevute. Il difensore inglese ha anche parlato delle proprie sensazioni in vista della sfida e delle strategie adottate in questa fase della stagione.

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Oggi è impossibile sbagliare? "Passiamo da un periodo difficile, ma la cosa bella del calcio è che c'è sempre un'altra partita per rimediare. Sappiamo cosa dobbiamo fare e siamo pronti". Sulla gestione settimanale di Allegri: "Gestita con tutta la tranquillità possibile. Ha detto che dobbiamo rimanere tranquilli nella testa e nel gioco. Non pensare troppo alle cose al di fuori del campo. Sappiamo che faremo bene così".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tomori prima di Verona-Milan: “Lottiamo per Allegri. Ci ha detto che …”

GOL DI MILAN VERONA 3-0: NKUNKU SI SBLOCCA, ALLEGRI TORNA IN VETTA

Notizie correlate

Perché Allegri ha detto che Leao doveva uscire la sera nella settimana prima del derby Milan-InterAlla vigilia di Milan-Inter, Max Allegri spiega che Leao ha sbagliato tutto, se davvero è stato rintanato in casa la sera per tutta la settimana.

Milan, Di Stefano: “Allegri ha ridimensionato ogni tipo di caso. Ha detto che…”Peppe Di Stefano, giornalista sportivo ed inviato di Sky per il Milan, ha voluto svelare cos'ha riferito Massimiliano Allegri, allenatore dei...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Verona-Milan, Allegri vuole riproporre l’undici di inizio stagione; Verona-Milan, Allegri punta sull’equilibrio: chance per Gabbia e ritorno al 3-5-2; Verso Hellas Verona-Milan: Tomori favorito su De Winter per partire titolare; Verona-Milan, le probabili formazioni: esclusione a sorpresa tra i rossoneri.

Tomori: Milan viene da momento difficile. Allegri dice di rimanere ordinati e non pensare al fuoriVeniamo da un momento difficile ma il bello del calcio è che c'è sempre una partita in cui si può rimediare. Questa è un'opportunità, sappiamo cosa dobbiamo fare e siamo pronti per questa partita. -Co ... fcinter1908.it

Tomori come Gabbia: Lottiamo per Allegri. Vi svelo cosa ci ha dettoNel suo intervento a Dazn, Tomori ha descritto il momento del Milan: Siamo in un periodo difficile, ma la cosa bella nel calcio è che c’è sempre una partita per rimediare. Oggi è un’opportunità per ... spaziomilan.it

Verona-Milan, le formazioni ufficiali. Torna Gabbia, ancora Athekame dall'inizio x.com

Le formazioni ufficiali di Verona-Milan. Allegri ha scelto l'attacco facebook