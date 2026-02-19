Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha commentato la corsa allo scudetto, sostenendo che eliminare il Milan fin da ora sarebbe un errore. Il giocatore ha sottolineato che i rossoneri hanno ancora tutte le possibilità di recuperare punti e inserirsi nella lotta. Hojlund ha anche ricordato le recenti vittorie del Milan e le sfide che attendono tutte le squadre coinvolte. Il suo punto di vista mette in discussione l’idea di una corsa già decisa. La stagione prosegue con diverse partite decisive all’orizzonte.

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino. Tanti i temi toccati, dal match con l'Atalanta, sua ex squadra, fino alla lotta Scudetto, che vede impegnate Inter e Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: Sulla gara contro l'Atalanta: "L’Atalanta mi è rimasta nel cuore, ho vissuto una stagione indimenticabile. Ma ora è Napoli che amo. Mi sto godendo quest’anno e sappiamo che ci aspetta una partita importante, sia per noi che per loro. E che noi proveremo a vincere, come ogni partita che giochiamo. Come sono cambiato? Sono più maturo, forte fisicamente e il modo in cui gioco è migliorato tanto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Hojlund: “Scudetto? Secondo me togliere già il Milan dalla corsa sarebbe un errore”

Marchisio dice la sua sulla corsa scudetto: «Inter e Napoli davanti, il Milan con Allegri può rientrare in corsa»Claudio Marchisio analizza la corsa scudetto, evidenziando come Inter e Napoli siano le principali favorite.

Balotelli fa fuori la Juve dalla corsa scudetto: «L’Inter ha qualcosa in più, mentre su Milan e Napoli penso questa cosa» Mario Balotelli ha dichiarato che l’Inter ha un vantaggio nella corsa scudetto, mentre per Milan e Napoli ha espresso un’opinione diversa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.