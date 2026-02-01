La Juventus non si ferma e continua a muoversi sul mercato. Dopo aver portato Boga, ora si concentra su Kolo Muani e su uno scambio tra Holm e Joao Mario. Intanto, ha già preso un giovane del 2006 dal Manchester City, in una corsa contro il tempo prima della chiusura della sessione.

Calciomercato Milan: perché non è ancora arrivato Mateta. Intanto quel gesto del francese non è passato inosservato.Cosa sta accadendo Rinnovo Yildiz Juventus: ormai non ci sono più dubbi sul futuro del numero 10. La ricostruzione delle ultime ore di trattativa! Lookman Atletico Madrid a che punto siamo della trattativa: cosa manca per chiudere l’operazione! Gli aggiornamenti Calciomercato Inter, tutto in 48 ore: tre nomi in ballo. E Chivu ha fatto una richiesta, vuole lui! Ultimissime Calciomercato Milan: perché non è ancora arrivato Mateta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Juve, dopo Boga? Ultime su Kolo Muani, lo scambio Holm-Joao Mario, preso un 2006 dal Manchester City!

Approfondimenti su Juventus Calciomercato

La Juventus lavora ancora sul mercato e cerca di chiudere alcune trattative.

La Juventus sta lavorando per portare avanti lo scambio tra Holm e Joao Mario.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Calciomercato

Argomenti discussi: Blitz Juve, è fatta per Boga! L'attaccante ex Sassuolo sarà oggi a Torino per visite e firma; Calciomercato live: la Juve appesa a Kolo Muani, il vice-Yildiz sarà Boga. Milan, caso Mateta; Romano - La Juventus ha scelto Boga: accordo sulla formula del ritorno in Italia; Juventus, blitz di mercato, arriva il vice Yildiz! Definito il trasferimento di Jeremie Boga dal Lille.

La Juventus batte il primo colpo: sarà Boga il vice Yildiz | CMEcco il primo acquisto della Juventus per il mercato invernale: trovato l’accordo con il Nizza per il ritorno in Italia del giocatore ivoriano ... calciomercato.it

Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan-Mateta non si fa, Juve è fatta per Boga, Lookman all’AtleticoCalciomercato, le news di oggi 01 febbraio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

Calciomercato Juve: Holm per Joao Mario, il Bologna ha aperto. Nuovi contatti per Norton-Cuffy - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve: #Holm per Joao Mario, il #Bologna ha aperto. Nuovi contatti per Norton-Cuffy x.com