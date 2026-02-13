Jurgen Klinsmann esalta Weston McKennie, definendolo un ragazzo “speciale” e imprevedibile. La causa? La sua conoscenza diretta, anche se non l’ha mai allenato, e la sua presenza in campo. Klinsmann si sofferma su dettagli concreti, come la versatilità del centrocampista statunitense, che si distingue per la sua energia e intelligenza tattica. La sua figura, con un tatuaggio visibile sul braccio, emerge come un elemento chiave nel panorama calcistico attuale.

Klinsmann ha elogiato apertamente Weston McKennie in una recente intervista. Vediamo che cosa ha detto l’ex ct della Germania sullo statunitense. Jurgen Klinsmann è stato intervistato da Il Corriere dello Sport, e ha parlato anche di McKennie. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI LE ULTIMISSIME JUVE LIVE CALCIO ITALIANO – «Seguo con interesse la serie A e anche la B dove gioca mio figlio Jonathan. Vedo spesso un calcio faticoso, difficile, poco piacevole, alla base c’è la paura». MCKENNIE NON LO HA MAI ALLENATO – «No, ma lo conosco bene. Weston è un ragazzo speciale, in campo è imprevedibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Klinsmann celebra McKennie: «Non l’ho mai allenato ma lo conosco bene. È un ragazzo speciale, in campo è imprevedibile e fuori…»

Approfondimenti su klinsmann celebra

Alla vigilia della sfida tra Benfica e Napoli, José Mourinho ha commentato il suo rapporto con Antonio Conte, sottolineando l'assenza di rivalità e riconoscendo le qualità dell'ex allenatore.

In un contesto di aggiornamenti sportivi, ricordiamo che le dichiarazioni di Maurizio Sarri riguardo al campionato austriaco sono state recenti.

Ora è ufficiale, Jonathan Klinsmann rinnova fino al 2028 con il Cesena. L’estremo difensore del Cavalluccio celebra così nel migliore dei modi il traguardo delle 50 presenze con la maglia bianconera, raggiunt - facebook.com facebook