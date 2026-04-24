Il difensore del Milan, in una lunga intervista alla 'Gazzetta dello sport', ha commentato il ruolo di allenatore, sottolineando come Allegri abbia portato solidità alla squadra. Ha anche parlato di Leao, affermando che il momento attuale passerà. Le sue dichiarazioni si sono concentrate su aspetti tecnici e sulla situazione attuale della squadra.

Il difensore rossonero, arrivato a Milano nel 2021 e che ha collezionato, fino ad ora, 158 presenze e 6 gol (due dei quali contro i bianconeri), ha voluto parlare sia della sfida di domenica, che di altre tematiche. Il difensore inglese si è soffermato molto sulla stagione dei rossoneri, per poi spostarsi a parlare sia dell'importanza di Allegri che della situazione legata a Rafael Leao. Ultimo ma non per importanza, il capitolo legate alla Nazionale, con il Mondiale ormai alle porte. Ecco, dunque, di seguito, le sue dichiarazioni in merito: Sull’avvi­ci­na­mento a Milan-Juve: «Gra­zie alla vit­to­ria a Verona, abbiamo ini­ziato bene la set­ti­mana.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tomori: “Allegri fondamentale, ha portato solidità. Leao? Questo momento passerà”

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