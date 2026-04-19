Dopo la partita, l’allenatore del Milan ha commentato le prestazioni dei suoi giocatori, sottolineando che l’attaccante ha svolto il ruolo che gli era stato affidato. Ha aggiunto di preferire ora conquistare i risultati con questo stile di gioco, senza approfondire ulteriori dettagli. La sua analisi arriva in un momento in cui la squadra cerca continuità e risultati convincenti nel campionato.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla vittoria del 'Bentegodi': "Era una partita più che importante dopo due ko di fila. Non era facile perchè a fine stagione hai paura di non raggiungere l'obiettivo. I ragazzi hanno però fatto una buona partita come atteggiamento. Abbiamo tenuto botta e sofferto, lo abbiamo fatto per tutta la stagione, tranne sabato scorso". Su Leao: "Ha fatto assist. Quello che doveva fare lo ha fatto, poi l'ho tolto perché in 12 non si può giocare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, l’analisi di Allegri: “Leao ha fatto quello doveva. Ora preferisco vincere partite in questo modo …”

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