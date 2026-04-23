A Sant’Omobono Imagna è stato ritrovato un capello biondo all’interno di una botola nella casa di Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini. La donna è stata trovata morta a Milano il 14 ottobre 2025 e il suo omicidio è attribuito a Gianluca Soncin. Il capello trovato rappresenta un nuovo elemento nel caso, che si aggiunge alle indagini in corso.

Bergamo, 23 aprile 2026 - Cadavere profanato di Pamela Genini ora c’è il giallo del capello biondo trovato a Sant’Omobono Imagna su una ragnatela in una botola in casa di Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini uccisa a Milano da Gianluca Soncin il 14 ottobre 2025. Il ritrovamento è opera dell’inviato di “Chi l’ha visto” che ha avvisato gli investigatori dell’Arma che nel pomeriggio si sono recati nell’abitazione di Dolci. L’imprenditore ha spiegato che “lei viveva in questa casa” e che la presenza del capello sarebbe “naturale”.. Dolci e i genitori erano già stati ascoltati dai carabinieri. Lo scorso 14 aprile Francesco Dolci, è stato ascoltato dai carabinieri, coi genitori, per 12 ore in qualità di testimone dal comando provinciale dei carabinieri di Bergamo sulla misteriosa vicenda della profanazione del feretro della 29enne.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pamela Genini e il giallo di un capello biondo trovato in una botola della casa di Francesco Dolci

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