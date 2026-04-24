Sabato 25 aprile 2026 alle 21:05 si gioca la partita tra Tolosa e Monaco. Il club ospite cerca di recuperare punti dopo alcune sconfitte nelle ultime due gare, che hanno rallentato la corsa alla qualificazione in Champions League. La squadra di casa, invece, non ha più obiettivi stagionali e si prepara ad affrontare l’incontro con la consapevolezza di non dover rischiare nulla. Le formazioni ufficiali e i convocati saranno annunciati nelle prossime ore.

Nelle ultime 2 partite il Monaco ha avuto un rallentamento perdendo punti preziosi nella lotta Champions, e a Tolosa gli asemists cercano strada contro una squadra senza più obiettivi. I Violets martedì scorso non hanno di fatto opposto resistenza ad un Lens in gran spolvero, che in un tempo ha scavato il solco guadagnandosi la prima finale dopo 28 anni. Con il rinnovo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tolosa-Monaco (sabato 25 aprile 2026 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

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