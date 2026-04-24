Sabato 25 aprile 2026 alle 21:05 si gioca la partita tra Tolosa e Monaco. Nell'ultimo periodo, il Monaco ha raccolto meno punti rispetto alle partite precedenti, riducendo le speranze di qualificazione alla Champions League. La squadra di casa, invece, non ha più obiettivi stagionali da raggiungere e cerca di sfruttare questa occasione per ottenere un risultato positivo. Le formazioni e le quote sono state già annunciate, e i pronostici sono aperti.

Nelle ultime 2 partite il Monaco ha avuto un rallentamento perdendo punti preziosi nella lotta Champions, e a Tolosa gli asemists cercano strada contro una squadra senza più obiettivi. I Violets martedì scorso non hanno di fatto opposto resistenza ad un Lens in gran spolvero, che in un tempo ha scavato il solco guadagnandosi la prima finale dopo 28 anni. Con il rinnovo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tolosa-Monaco (sabato 25 aprile 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici

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