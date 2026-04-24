Tolosa-Monaco sabato 25 aprile 2026 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici convocati

Sabato 25 aprile 2026 alle 21:05 si disputerà la partita tra Tolosa e Monaco. Nelle ultime due gare, il Monaco ha accumulato meno punti rispetto alle precedenti, rallentando la corsa verso la qualificazione in Champions League. La squadra ospite si presenta senza obiettivi di classifica, mentre il Tolosa cerca di approfittare della situazione. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati saranno comunicati prima del calcio d’inizio.

Nelle ultime 2 partite il Monaco ha avuto un rallentamento perdendo punti preziosi nella lotta Champions, e a Tolosa gli asemists cercano strada contro una squadra senza più obiettivi. I Violets martedì scorso non hanno di fatto opposto resistenza ad un Lens in gran spolvero, che in un tempo ha scavato il solco guadagnandosi la prima finale dopo 28 anni. Con il rinnovo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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