Sabato 7 marzo 2026 alle 21:05 si affrontano Tolosa e Marsiglia in un match valido per la Ligue 1, dopo il precedente confronto di mercoledì in coppa di Francia, concluso ai rigori con la vittoria dei Violets. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati comunicati prima dell'inizio della partita. È il terzo incontro stagionale tra le due squadre.

Terzo atto stagionale della sfida tra Tolosa e Marsiglia, il secondo in Ligue1 dopo la sfida di mercoledì scorso in coppa di Francia che ha visto i Violets spuntarla ai calci di rigore. Una gara equilibrata, con la squadra di Martinez autrice di una prestazione accorta e brava a rispondere colpo su colpo ai Phoceens. La differenza l’ha fatta il portiere Haug che ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tolosa-Marsiglia (sabato 07 marzo 2026 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Tolosa-Marsiglia (sabato 07 marzo 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronosticiTerzo atto stagionale della sfida tra Tolosa e Marsiglia, il secondo in Ligue1 dopo la sfida di mercoledì scorso in coppa di Francia che ha visto i...

Marsiglia-Lens (sabato 24 gennaio 2026 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiDopo l’inevitabile KO interno contro il Liverpool il Marsiglia di De Zerbi affronta in casa la capolista Lens di Sage.

Contenuti utili per approfondire Tolosa Marsiglia sabato 07 marzo 2026....

Temi più discussi: Ligue 1: preview Tolosa-Marsiglia; Coppa di Francia, in semifinale Nizza e Tolosa: eliminato il Marsiglia; Tolosa-Marsiglia streaming gratis: formazioni e diretta tv live; Bundesliga e Ligue 1, tutte le gare del weekend su Sky e NOW.

Ligue 1 2025-2026: Tolosa-Marsiglia, le probabili formazioniPadroni di casa in cerca di riscatto tra le mura amiche, Olympique per la corsa Champions. Calcio d'inizio ore 21.05. sportal.it

Pronostico Tolosa-Marsiglia: i fattori per il colpo ospiteTolosa-Marsiglia è una partita della venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

I tifosi del Marsiglia in protesta La dura reazione al KO in Coppa di Francia contro il Tolosa - facebook.com facebook

COPPA DI FRANCIA - Marsiglia eliminato ai rigori nei quarti di finale, passa il Tolosa ift.tt/dpW61Ki x.com