toglietegli la patente per sempre la rabbia dopo la strage in autosole

Dopo l'incidente avvenuto in autostrada, le autorità hanno richiesto la revoca permanente della patente a una persona coinvolta, suscitando reazioni di sdegno tra la famiglia delle vittime. La madre della giovane deceduta, visibilmente sconvolta, ha commentato con dolore la perdita, mentre la figlia 24enne si aggrappa a lei per affrontare il lutto. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati all’uso di social media durante la guida.

"Non si può morire per un Tik Tok". Laura lascia andare le lacrime, la figlia Elena, 24 anni, si aggrappa a lei per sopportare il dolore. Stanno in piedi sulle gradinate davanti al tribunale, le stesse dove per mesi trecento operai Fimer hanno urlato rabbia e protesta nel momento più buio dell’azienda valdarnese. E quelle gradinate sono diventate il simbolo di una parola che vale per ogni storia, ogni dolore: giustizia. La chiedono i familiari delle vittime della strage in Autosole. Vite spente tra le lamiere di un’ambulanza centrata da un Tir, in un giorno d’agosto, un anno fa nel tratto tra Arezzo e Valdarno. Gianni Trappolini, 55 anni e Giulia Santoni che di anni ne aveva 22 anni erano volontari della Misericordia: il 4 agosto trasferivano un paziente, Franco Lovari dall’ospedale di Arezzo a quello valdarnese.🔗 Leggi su Lanazione.it

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