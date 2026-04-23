I familiari delle tre persone decedute nell’incidente avvenuto sull’autostrada A1 hanno presentato una richiesta ufficiale ad Arezzo per ottenere la revoca della patente di Fabio Mistò, condannato in relazione all’incidente. I rappresentanti legali delle vittime hanno avanzato l’istanza, chiedendo che venga sospesa la possibilità di guidare per il condannato. La decisione sarà ora valutata dalle autorità competenti.

? Cosa sapere I familiari delle tre vittime dell'incidente in A1 presentano istanza ad Arezzo.. I legali chiedono la revoca della patente per Fabio Mistò dopo la condanna.. I familiari di Gianni Trappolini, Franco Lovari e Giulia Santoni Chiapponi hanno presentato stamattina ad Arezzo un’istanza formale per chiedere alla Procura la revoca della patente di Fabio Mistò, l’uomo che lo scorso 4 agosto in A1 travolse un’ambulanza uccidendo tre persone. Il termine per il ricorso in Cassazione scadrà domani. La battaglia legale dei parenti delle vittime si è spostata davanti al tribunale di Arezzo, dove, affiancati dai legali Stella Scarnicci, Enrico Buoncompagni e Veronica Barzanti, hanno parlato ai giornalisti per denunciare una decisione giudiziaria ritenuta inaccettabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage in A1: i familiari chiedono la revoca della patente al killer

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