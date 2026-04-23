Il tir che distrusse l’ambulanza la rabbia delle famiglie | Tre morti per un TikTok e la patente viene solo sospesa

Il 23 aprile 2026, ad Arezzo, è stata confermata la condanna a cinque anni di reclusione per un uomo coinvolto nell’incidente che ha provocato la morte di tre persone, tra cui un’ambulanza e un camion. Il veicolo, un tir, aveva attraversato un incrocio e si era scontrato con il mezzo di soccorso, provocando un incendio. Le famiglie delle vittime hanno espresso rabbia per la decisione di sospendere la patente dell’autista, ritenendo insufficiente la misura.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Non viene contestata la condanna a 5 anni comminata dal giudice con il patteggiamento, ma quello che le famiglie delle tre vittime della strage in A1 ritengono inaccettabile è che al camionista che ha provocato l’incidente il 4 agosto 2025 causando la morte di tre persone la patente non sia stata ritirata, ma solo sospesa. https:www.lanazione.itvideostrage-in-a1-i-familiari-delle-vittime-non-si-puo-morire-per-un-tiktok-e-inconcepibile-r29wfhbq La rabbia dei parenti: “Cosa deve succedere perché la patente venga ritirata?”. Lo sottolinea tra le lacrime Laura Mucciarini, moglie del 56enne Gianni Trappolini, una delle tre vittime della strage.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il tir che distrusse l’ambulanza, la rabbia delle famiglie: “Tre morti per un TikTok, e la patente viene solo sospesa” Notizie correlate Morirono in ambulanza travolti da un tir, l'appello delle famiglie: "Revocate la patente all'autotrasportatore"“Troppi pochi tre anni di sospensione della patente: è necessario che all'uomo che travolse i nostri cari venga revocata”. Tir contro ambulanza, 3 morti sull’A1: camionista condannato a 5 anni. “Stava facendo video per TikTok”Nell'incidente avvenuto il 4 agosto 2025 lungo l’A1, nel tratto tra Arezzo e Valdarno, persero la vita l'autista Gianni Trappolini, 56 anni, Giulia...