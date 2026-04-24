Togli l'hijab entro 8 giorni o ti licenzio | la denuncia delle dipendenti allontanate dal lavoro in Francia
In Francia, alcune donne sono state licenziate dal loro posto di lavoro perché indossavano l’hijab, anche se lo portavano già al momento dell’assunzione. Le dipendenti hanno denunciato di essere state allontanate dall’azienda con la richiesta di togliere il velo entro otto giorni, altrimenti sarebbero state licenziate. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore lavorativo e legale, portando a discussioni sulla libertà di espressione e sui diritti individuali.
In Francia alcune lavoratrici sono state licenziate perché indossavano l’hijab, ma lo portavano già al momento dell'assunzione. Un’inchiesta denuncia ultimatum e discriminazioni, giustificate dall’azienda con il principio di neutralità.🔗 Leggi su Fanpage.it
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