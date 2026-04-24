Togli l’hijab entro 8 giorni o sei licenziata | il ricatto shock alle dipendenti di un’azienda francese

Un’azienda in Francia ha inviato a una sua dipendente un ultimatum di otto giorni per togliere il velo, minacciando il licenziamento in caso contrario. La comunicazione è arrivata dopo che l’azienda aveva promosso in passato campagne pubblicitarie con immagini di donne musulmane con il velo, promuovendo pari opportunità e empowerment femminile. La vicenda ha suscitato attenzione e critiche, anche perché riguarda un tema delicato come la libertà religiosa sul posto di lavoro.

Da anni faceva uso di immagini con donne musulmane con il velo nelle pubblicità con cui promuoveva pari opportunità sul lavoro e fenomeni di empowerment femminile. Eppure recentemente Elior, filiale del gruppo Derichebourg, azienda operante nel settore catering, avrebbe fatto parlare di sé non per la sua inclusività, ma per le sue violente discriminazioni in Francia. Così, un improvviso cambiamento nella politica aziendale all’inizio del 2026 ha posto le storiche dipendenti di fronte a due scelte, ugualmente amare: togliersi l’ hijab o essere licenziate con l’accusa di «grave cattiva condotta». L’inchiesta e le scoperte shock. Un’inchiesta giornalistica pubblicata dal sito francese Mediapart avrebbe raccolto le testimonianze delle moltissime donne coinvolte da questo improvviso cambio di rotta in azienda.🔗 Leggi su Open.online

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