Se prendi il permesso ti licenzio | la denuncia del prof punito per assistere la moglie disabile

Un insegnante siciliano si trova nel mirino della scuola. Francesco Malizia ha raccontato di essere stato privato della cattedra dalla preside, che gli avrebbe contestato troppi permessi per assistere la moglie disabile. La vicenda sta facendo discutere, perché secondo Malizia si tratta di una punizione ingiusta per aver cercato di aiutare la famiglia.

Francesco Malizia, insegnante siciliano, a Fanpage.it denuncia: "La preside mi ha tolto la cattedra, troppi permessi per assistere mia moglie malata". Per il sindacato Gilda si tratta di una dimostrazione dello "strapotere nelle mani dei dirigenti scolastici".

