Ispezione in azienda | sei dipendenti senza contratto sanzione amministrativa supera i 40mila euro

Questa mattina a Faenza, la Guardia di Finanza ha fatto un’ispezione in un’azienda di servizi multisettoriali. Durante i controlli, sono stati trovati sei dipendenti senza contratto, senza retribuzione e senza protezioni. La sanzione amministrativa superata i 40mila euro.

A Faenza, in un'azienda di servizi multisettoriali attiva nei cantieri del territorio faentino e della regione, la Guardia di Finanza ha scoperto sei lavoratori irregolari, senza contratto, senza retribuzione e senza alcuna tutela. L'operazione, condotta in collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro di Ravenna, ha portato a una sanzione amministrativa che supera i 40mila euro. Gli accertamenti sono partiti da un'analisi del controllo economico del territorio, un'arma strategica delle fiamme gialle per individuare comportamenti illeciti che si nascondono dietro la finta legalità. I controlli si sono concentrati su un'impresa che, secondo le fonti, si occupava di manutenzioni, trasporti e installazioni in diversi comuni della provincia.

