In un nuovo episodio di Tivù Verità, il giornalista analizza le affermazioni di un noto conduttore televisivo che accusa l'Unione Europea di voler impoverire il paese. Viene evidenziato come le direttive europee continuino a influenzare le decisioni italiane, con particolare attenzione alle previsioni sul deficit nazionale nel 2025. La discussione si concentra sulle politiche adottate e sulle critiche rivolte alle istituzioni europee, senza approfondire motivazioni o opinioni personali.

Ancora una volta l'Italia è ostaggio delle assurde direttive europee. Il deficit italiano nel 2025 si attesta al 3,1%, superando dello 0,1% la soglia limite del 3% del rapporto deficitPil prevista dal Patto di stabilità e crescita dell'Ue, impedendo l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione fino al 2027. Un vero e proprio «eurosuicidio». Seguiamo regole che ignorano la realtà sociale del Paese, comprimendo la crescita anziché favorirla. Il tema dell’accesso ai social media da parte degli adolescenti è balzato recentemente al centro del dibattito europeo, sopratutto in seguito alla proposta del presidente francese Emmanuel Macron, che vorrebbe introdurre limiti molto stringenti all’utilizzo delle piattaforme digitali da parte dei più giovani.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tivù Verità | Gianluigi Paragone: «L'Ue ci vuole poveri»

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