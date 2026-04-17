Tivù Verità | Gianluigi Paragone | Il diavolo veste Trump

In un'intervista recente, Gianluigi Paragone ha commentato il ruolo dell'Occidente, affermando che la sua identità si basa su secoli di storia cristiana, ma che oggi questa tradizione è sotto attacco. Ha anche fatto riferimento a Donald Trump, usando l'espressione «il diavolo veste Trump». Le sue parole hanno attirato l'attenzione di pubblico e media, suscitando discussioni sulla percezione dell'identità culturale e politica occidentale.

L'identità dell'Occidente si fonda su secoli di storia cristiana, oggi più che mai minata dal diavolo. Quando Trump utilizza l'Ia per raffigurarsi nei panni di Gesù Cristo, attacca papa Leone XIV o si circonda di santoni, pseudosacerdoti e predicatori nello Studio Ovale, quella non è parodia: è blasfemia. L'Europa farebbe bene a risvegliarsi quanto prima dall'ateismo dilagante. È quantomeno singolare la reazione di Giuseppe Conte alle denunce di Fratelli d’Italia riguardo la vicenda di Luca di Donna, avvocato vicino al leader del Movimento Cinque Stelle (lavorava nello stesso studio del professor Guido Alpa, come...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | Gianluigi Paragone: «Il diavolo veste Trump» Notizie correlate Tivù Verità | Paragone: «Trump senza strategia dietro Israele»Le mosse del presidente americano paiono confuse e stanno indisponendo anche il mondo Maga. Tivù Verità | Paragone: «Il modello di integrazione dell'Europa è fallito»L'Unione europea stanzia fondi su fondi per rieducare i cittadini a convivere con rom e immigrati, senza mai rispondere ai veri bisogni della... Contenuti di approfondimento Si parla di: Botta e risposta coi legali di De Benedetti; Libera Chiesa solo se fa comodo alla sinistra.