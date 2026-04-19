Tiro a volo Azzurrini a Il Cairo per la Coppa del Mondo Junior ISSF 2026

Una squadra italiana di tiro a volo è partita per la prima tappa della Coppa del Mondo Junior ISSF 2026, che si svolge all’International Olympic City di Il Cairo. La competizione prevede due prove, prima lo Skeet e poi il Trap. La competizione coinvolge atleti giovani provenienti da diverse nazioni e rappresenta una delle principali tappe del calendario internazionale giovanile nel settore.

Al via la prova di Coppa del Mondo Junior: prima in gara lo Skeet, poi il Trap. La squadra italiana è partita per la prima prova della Coppa del Mondo Junior ISSF 2026 di tiro a volo e tiro a segno, in programma all’International Olympic City de Il Cairo. Ad aprire il programma saranno gli specialisti dello Skeet, guidati dal Direttore Tecnico Luigi Lodde, partiti oggi da Roma. A rappresentare l’Italia ci saranno Matteo Bragalli e Marco Coco al maschile, mentre al femminile scenderanno in pedana Arianna Nember ed Eleonora Ruta. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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Si parla di: Gli Azzurrini a Il Cairo per la Coppa del Mondo Junior.

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