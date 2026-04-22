Tiro a segno disputate altre tre finali a Il Cairo per la tappa di Coppa del Mondo junior

A Il Cairo si sono svolte altre tre finali nella tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a segno. Le competizioni si sono concluse con i risultati diurna, registrando le prestazioni dei giovani atleti provenienti da diversi paesi. Le gare si sono svolte nel rispetto del programma stabilito, con un coinvolgimento crescente di pubblico e partecipanti. La manifestazione prosegue con ulteriori appuntamenti nelle prossime giornate.

Vanno in archivio altre tre gare nella tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto: disputate la finale della pistola sportiva da 25 metri femminile e le competizioni della pistola sportiva da 25 metri maschile e della carabina a terra da 50 metri maschile. Non c’erano azzurrini in gara nelle prove odierne. Nella finale della pistola sportiva da 25 metri femminile si impone l’atleta individuale neutrale Katsiaryna Ivanova, che batte nel duello conclusivo l’indiana Sejal Kamble, sconfitta per 31-27, mentre esce di scena al terzo posto l’altra atleta individuale neutrale Sofiia Smetankina, esclusa a quota 2545.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, disputate altre tre finali a Il Cairo per la tappa di Coppa del Mondo junior Notizie correlate Tiro a volo, Coppa del Mondo: azzurrini in corsa per la finale nello skeet alla Coppa del Mondo Junior del CairoArrivano buoni segnali dai giovani azzurri del tiro a volo, da oggi impegnati presso Il Cairo per la tappa valida per la Coppa della Mondo 2026... Leggi anche: Tiro a volo, Azzurrini a Il Cairo per la Coppa del Mondo Junior ISSF 2026 Panoramica sull’argomento Si parla di: Zhang Changhong oro nella carabina 3 posizioni alla Coppa del Mondo di Granada. Tiro a segno, Rutigliani quinto nella pistola 10 metri alla Coppa del Mondo Junior, Brackman trionfa nella carabinaTermina con il successo netto di Anceline Brackman la prima giornata in quel del Cairo, città egiziana teatro questa settimana della tappa valida per la ... oasport.it Tiro a segno, Granada ospita la prima tappa di Coppa del Mondo: assente Paolo Monna, presenti gli altri big azzurriGiornata riservata ai primi allenamenti ufficiali a Granada, in Spagna, che da domani, martedì 7, a domenica 12 aprile ospiterà la prima tappa della Coppa ... oasport.it