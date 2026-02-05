Incidenti sull' A30 tra San Severino e Castel San Giorgio | notevoli rallentamenti al traffico

Pomeriggio di caos sull’A30 tra San Severino e Castel San Giorgio. L’incidente avvenuto intorno alle 17 ha provocato lunghe code e rallentamenti lungo la strada. Molti automobilisti si sono ritrovati imbottigliati nel traffico, senza possibilità di passare rapidamente. Le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la situazione e cercare di mettere in sicurezza la zona. La circolazione resta molto rallentata, soprattutto in direzione di Caserta.

Pomeriggio da dimenticare per chi è al volante sull'A30: traffico rallentato, infatti, a causa di un incidente registrato intorno alle 17, tra gli svincoli di Mercato San Severino e Castel San Giorgio, in direzione Caserta.Code e disagi lungo la carreggiata interessata al sinistro, su cui sono in.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su San Severino Castel San Giorgio A30 Caserta-Salerno, stop notturno svincolo Mercato San Severino Castel San Giorgio, apre la nuova strada tra via Schiavone e via Cavalluccio Il Comune di Castel San Giorgio ha inaugurato un nuovo tratto di strada tra via Schiavone e via Cavalluccio, migliorando la viabilità locale. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su San Severino Castel San Giorgio Argomenti discussi: Incidente mortale a Nola, scontro tra due vetture in autostrada: due morti, probabilmente una coppia; Tragico incidente in autostrada all’altezza di Nola: lo scontro tra 2 auto, muoiono marito e moglie; Incidente mortale a Nola, scontro tra due vetture in autostrada: due morti, probabilmente una coppia; Incidente mortale a Nola, scontro tra due vetture in autostrada: due vittime, accertamenti in corso sulla dinamica. Incidente sull'A30 a Nola: addio ad Antonio e TeresaL’impatto tra le due autovetture coinvolte è stato estremamente violento e non ha lasciato alcuna possibilità di salvezza ai coniugi ... ilfattovesuviano.it Incidente mortale a Nola, scontro tra due vetture in autostrada: due morti, probabilmente una coppiaIncidente mortale poco prima delle 21.00 di questa sera sull'autostrada le A16 Napoli-Canosa, direzione Napoli poco prima dello svincolo per l'A30 nel territorio del Comune di Nola. ilmattino.it Mercato San Severino, veicoli sul corso pedonale: ripresi dalle telecamere e multati facebook Cappella del cimitero di Corsciano a San Severino, ok a lavori riparazione. Contributo di 85mila euro dell'Ufficio speciale per la ricostruzione #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.