Incidente sull' A30 tra San Severino e Castel San Giorgio | notevoli rallentamenti al traffico

Pomeriggio di caos sull'A30 tra San Severino e Castel San Giorgio. Un incidente si è verificato verso le 17, creando lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni. Molti automobilisti si sono ritrovati bloccati, con il traffico che fatica a riprendere la normalità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Pomeriggio da dimenticare per chi è al volante sull'A30: traffico rallentato, infatti, a causa di un incidente registrato intorno alle 17, tra gli svincoli di Mercato San Severino e Castel San Giorgio, in direzione Caserta.Code e disagi lungo la carreggiata interessata al sinistro, su cui sono in.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su San Severino Castel San Giorgio Incidenti sull'A30, tra San Severino e Castel San Giorgio: notevoli rallentamenti al traffico Pomeriggio di caos sull’A30 tra San Severino e Castel San Giorgio. A30 Caserta-Salerno, stop notturno svincolo Mercato San Severino La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su San Severino Castel San Giorgio Argomenti discussi: Incidente mortale a Nola, scontro tra due vetture in autostrada: due morti, probabilmente una coppia; Tragico incidente in autostrada all’altezza di Nola: lo scontro tra 2 auto, muoiono marito e moglie; Incidente mortale a Nola, scontro tra due vetture in autostrada: due morti, probabilmente una coppia; Incidente mortale a Nola, scontro tra due vetture in autostrada: due vittime, accertamenti in corso sulla dinamica. Incidente sull'A30, tra San Severino e Castel San Giorgio: notevoli rallentamenti al trafficoPomeriggio da dimenticare per chi è al volante sull'A30: traffico rallentato, infatti, a causa di un incidente registrato intorno alle 17, tra gli svincoli di Mercato San Severino e Castel San Giorgio ... salernotoday.it Incidente sull'A30 a Nola: addio ad Antonio e TeresaL’impatto tra le due autovetture coinvolte è stato estremamente violento e non ha lasciato alcuna possibilità di salvezza ai coniugi ... ilfattovesuviano.it Mercato San Severino, veicoli sul corso pedonale: ripresi dalle telecamere e multati facebook Cappella del cimitero di Corsciano a San Severino, ok a lavori riparazione. Contributo di 85mila euro dell'Ufficio speciale per la ricostruzione #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.