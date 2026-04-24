TIME 100 Gala 2026 | Dakota Johnson e Hilary Duff con il mantello Hailey Bieber in vintage e tutti gli altri look sul tappeto rosso

A New York si è svolto il TIME 100 Gala 2026, un evento che ha visto la partecipazione di numerose celebrità. Tra le protagoniste, Dakota Johnson e Hilary Duff hanno indossato mantelli eleganti, mentre Hailey Bieber ha sfoggiato un look vintage. Sul tappeto rosso si sono alternati vari outfit, creando un mix di stili e tendenze per tutta la serata. La manifestazione ha attirato fotografi e appassionati di moda da tutto il mondo.

Raduno di stelle a New York in occasione del prestigioso gala della rivista TIME. Sul tappeto rosso tanto glamour, tra scelte classiche ed eleganti e tocchi originali +++dropcap È andato in scena a New York uno dei red carpet più prestigiosi, quello del TIME 100 Gala, l'annuale appuntamento che la rivista TIME organizza per celebrare le cento persone più influenti al mondo. Celebrità, leader, personalità legate al mondo dello sport e dell'arte: nella lista di quest'anno, che include nomi come Papa Leone XIV e il neo-sindaco di New York Zohran Mamdani, tantissimi volti noti del cinema e dello star system, come Dakota Johnson, Hailey Bieber, Kate Hudson e Zoe Saldana.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - TIME 100 Gala 2026: Dakota Johnson e Hilary Duff con il mantello, Hailey Bieber in vintage e tutti gli altri look sul tappeto rosso Notizie correlate Il momento più virale dei Grammy 2026? Lo sguardo di Hailey Bieber per il marito Justin BieberA questo momento, si sono poi aggiunte le foto di backstage in cui la coppia non fa altro che scambiarsi occhiate complici e sorrisi, dimostrando che... Bruno Mars, Laura Pausini e Hilary Duff tra gli album più attesi del mese di febbraio 2026Si preannuncia caldissimo il mese di febbraio con i nuovi album in uscita: a dettare legge sono le star internazionali protagoniste di attesissimi... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Jonathan Groff, Alan Cumming e altri nominati nella lista TIME100; Every Celeb Attending the TIME100 Gala 2026: Jennie, Wagner Moura, Dakota Johnson & More!. Time 100, pagelle look: Haley Bieber vintage (9), Dakota Johnson divina (10), Kate Hudson punta sui dettagli (8,5)Parata di star, ieri sera, al gala del Time 100 a New York. Da Hailey Bieber a Kate Hudson e Dakota Johnson, ecco i look più belli. ilmessaggero.it Time 100 Gala 2026 Red Carpet: Alan Cumming, Natasha Lyonne, Keke Palmer & MoreA who's who of 2026 showed out Thursday in New York City as Time Magazine celebrated their 100 most influential people of the year. deadline.com Dakota Johnson è tra le 100 persone più influenti del 2026 secondo Time e, naturalmente, non poteva mancare all’evento che si è tenuto a New York City. Eterea e teatrale al tempo stesso, l’attrice ha scelto un look firmato Valentino: un abito che incarna perfe - facebook.com facebook Dakota Johnson alla cena di gala di Time Magazine. x.com