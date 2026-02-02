Durante i Grammy 2026, il momento che ha fatto il giro del web è stato lo sguardo di Hailey Bieber rivolto al marito Justin. Un gesto semplice, ma che ha catturato l’attenzione di tutti, diventando il vero highlight della serata. I fan hanno subito condiviso l’immagine sui social, commentando la complicità tra i due. È stato un attimo spontaneo, senza filtri, che ha mostrato tutta la vicinanza tra Justin e Hailey, in un evento ricco di musica e spettacolo.

A questo momento, si sono poi aggiunte le foto di backstage in cui la coppia non fa altro che scambiarsi occhiate complici e sorrisi, dimostrando che le voci di presunte crisi che erano emerse qualche mese fa sono prive di fondamento, come già aveva ricordato il cantante tramite il suo profilo Instagram. La coppia sembra quindi più forte e più serena che mai, impegnata attivamente nella crescita di loro figlio, il piccolo Jack Blues, nato nell'agosto del 2024. Bieber sembra essere entrato in un periodo più sereno della sua vita, dopo aver affrontato nuovamente problemi legati all'ansia, alla depressione e alla gestione della rabbia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il momento più virale dei Grammy 2026? Lo sguardo di Hailey Bieber per il marito Justin Bieber

I Grammy 2026 sono stati anche l'occasione per vedere diverse coppie famose.

