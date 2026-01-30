Bruno Mars Laura Pausini e Hilary Duff tra gli album più attesi del mese di febbraio 2026

Febbraio si apre con una sorpresa: tra i dischi più attesi ci sono quelli di Bruno Mars, Laura Pausini e Hilary Duff. Le tre star si preparano a tornare con nuovi album, e i fan sono già in fermento. La scena musicale internazionale si scalda, e le uscite di questo mese promettono di tenere alta l’attenzione.

Si preannuncia caldissimo il mese di febbraio con i nuovi album in uscita: a dettare legge sono le star internazionali protagoniste di attesissimi ritorni. Laura Pausini – Io Canto (6 febbraio): Vent’anni dopo il primo capitolo la popstar di Solarolo, la Pausini ripropone un nuovo tributo ai cantautori, interpreti e compositori della storia della musica italiana, con un orizzonte più ampio che comprende anche brani in lingua straniera con un particolare legame con l’ Italia: da un adattamento portoghese di Ana Carolina de La mia storia tra le dita, a un successo dei Tribalistas, Ja sei namorar, la cui front woman e autrice, Marisa Monte, ha radici nostrane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Bruno Mars, Laura Pausini e Hilary Duff tra gli album più attesi del mese di febbraio 2026 Approfondimenti su Bruno Mars Laura Pausini I 10 album più attesi del 2026, da Geolier a Laura Pausini Il 2026 si preannuncia come un anno ricco di uscite discografiche di rilievo, con artisti italiani e internazionali pronti a presentare nuovi album. “Luck… or something”, dopo più di 10 anni un nuovo album per Hilary Duff Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bruno Mars Laura Pausini Argomenti discussi: Laura Pausini e Lady Gaga non sono state sufficienti: Diane Warren adesso ci riprova agli Oscar 2026; Concerti 2026, i più attesi di febbraio (e di Milano Cortina); Classifica EarOne settimana 4 – 2026: Ernia al comando, debutto in Top 20 per Irama; Victoria Beckham: grazie alla faida con Brooklyn la sua canzone adesso spopola su Spotify e TikTok. Laura Pausini cade durante il concerto a Milano: stava scendendo dal palcoDurante il concerto del 28 novembre a Milano, parte del suo World Tour Winter 2024, Laura Pausini è caduta mentre scendeva dal palco. Il video virale fa il giro del web. Leggi le notizie in tempo ... fanpage.it COME BRUNO MARS SI È RIPRESO, DAL NULLA, IL SUO POSTO NEL POP Dal duetto con Lady Gaga al record di biglietti venduti in un giorno: cronaca di una rinascita. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-756686/bruno-mars-concerto-2026-biglietti-com - facebook.com facebook #R101News: 2,1 milioni di biglietti venduti nelle prime 24 ore per il nuovo tour di #BrunoMars x.com

