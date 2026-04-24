Un dipendente di un’azienda sanitaria è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a svolgere attività personali durante l’orario di lavoro. Secondo quanto emerso, l’uomo timbrava il cartellino e poi si dedicava a fare shopping, pranzare al ristorante o trascorrere il tempo a casa senza alcuna giustificazione. L’arresto è stato eseguito nelle ultime ore a Pescia, in provincia di Pistoia.

Pescia (Pistoia), 24 aprile 2026 – Shopping, commissioni personali, pranzi al ristorante (a Buggiano) e permanenza a casa senza motivazioni: tutto questo durante l’ orario di lavoro. La giornata di un tecnico sanitario cinquantenne, dipendente Asl, ora arrestato dai carabinieri, iniziava alle 8.30 quando l’uomo entrava nella struttura ospedaliera di Pescia per timbrare il cartellino. Giusto il tempo della marcatura per poi uscire e dirigersi al bar e continuare la giornata tra un impegno o un altro senza che però avessero nulla a che fare con il lavoro, come attestano le indagini dei militari. https:www.lanazione.itfirenzecronacafirenze-colpi-pistola-portone-bn6v4mzw Le indagini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Timbra il cartellino poi passa la giornata al bar o a fare shopping: arrestato dipendente Asl

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