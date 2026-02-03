Esce dal supermercato senza pagare poi colpisce un dipendente | arrestato 33enne

Un uomo di 33 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Pontedera. Dopo aver lasciato il supermercato senza pagare, ha colpito un dipendente nel tentativo di fuggire. La scena è finita con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo poco distante dal negozio. La vicenda ha scosso i clienti presenti, che hanno assistito alla scena senza poter intervenire.

Pontedera, 3 febbraio 2026 – Sembrava una normale spesa del sabato pomeriggio, ma si è trasformata in un episodio di violenza e in un arresto. Nel pomeriggio di sabato i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Pontedera hanno arrestato un uomo straniero di 33 anni per rapina impropria all'interno di un noto supermercato cittadino. Intorno alle 17 l'uomo ha prelevato dagli scaffali generi alimentari per un valore complessivo di circa 215 euro e ha tentato di uscire dall'esercizio commerciale senza pagare. A bloccarlo nel parcheggio antistante è stato u n dipendente del supermercato che, accortosi dell'accaduto, ha cercato di impedirgli la fuga.

