TikTok e l’IA | nuovi meme automatici accendono il caso privacy

Recentemente, TikTok ha introdotto una funzione sperimentale chiamata Remix, che permette di trasformare i video in meme utilizzando l'intelligenza artificiale. Questa novità ha sollevato interrogativi sulla privacy e sull'uso dei dati, poiché la tecnologia automatizza la creazione di contenuti e la modifica dei video degli utenti. La funzione è ancora in fase di test e non è stata ancora resa disponibile a tutti gli utenti.

? Cosa sapere TikTok attiva la funzione sperimentale Remix per trasformare i video in meme tramite IA.. L'assenza di un comando globale di disattivazione solleva criticità sulla gestione della privacy.. TikTok ha attivato una funzione sperimentale denominata Remix che permette la trasformazione automatica dei contenuti pubblici in meme digitali, coinvolgendo un gruppo selezionato di creator senza una notifica preventiva sulla modifica delle impostazioni di privacy. La scoperta è avvenuta nei primi giorni di questa settimana, quando diversi creatori hanno individuato l’opzione all’interno delle configurazioni del proprio account. La funzionalità consente agli utenti che visualizzano i video di generare immagini sintetiche o meme basati su testo partendo dai contenuti originali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - TikTok e l’IA: nuovi meme automatici accendono il caso privacy VAN TOUR Conocé el MOTORHOME de LUJO MÁS LINDO de ARGENTINA SPRINTER 417 Notizie correlate Galaxy s26 ultra privacy display: trapelate impostazioni con trigger automaticiIn vista del lancio della Galaxy S26 Ultra, emergono dettagli su una funzione denominata Privacy Display. Meme generati da IA riscrivono le regole della propaganda politica in tempo realeNel 2026, la comunicazione politica negli Stati Uniti ha subito una trasformazione radicale: la Casa Bianca, guidata da Donald Trump, ha abbandonato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il nuovo trend di Tik Tok sono i cibi generati dall’intelligenza artificiale; Premio Storie di alternanza e competenze 2026: iscrizioni aperte fino al 9 ottobre, nuova menzione sull’intelligenza artificiale; Un'impostazione ‘nascosta’ su Tiktok permette all'AI di remixare i nostri video?; Netflix lancia il feed verticale à la TikTok e guarda all'IA per creare contenuti. IAS estende la misurazione su TikTok ai formati Brand & Performance, incluse le Search AdsLa piattaforma amplia la copertura Total Media Quality su soluzioni pubblicitarie emergenti, integrando analisi indipendente e segnali di qualità lungo tutto il funnel ... engage.it TikTok introduce nuovi video AI: come funziona Symphony e cosa cambia per creator e aziendeTikTok accelera sull’intelligenza artificiale e porta la generazione automatica di video pubblicitari a un nuovo livello, rendendo sempre più semplice ... webnews.it Radio Zeta. . I TIKTOK DI CARLO CONTI SONO GENERATI CON L’IA - facebook.com facebook Comunque vi giuro, da quando hanno messo TikTok Shop ogni volta che ci entro mi pare di stare su televideo… x.com