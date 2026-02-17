Galaxy s26 ultra privacy display | trapelate impostazioni con trigger automatici

Sono emerse nuove informazioni sulla Galaxy S26 Ultra, dopo che sono state leakate le impostazioni del suo Privacy Display. Questa funzione, che si attiva automaticamente in alcune circostanze, potrebbe migliorare la sicurezza dei dati degli utenti. Secondo le prime indiscrezioni, il sistema riconosce quando si utilizza l’applicazione di messaggistica o si visualizzano contenuti sensibili, attivando così il display in modo da nascondere le informazioni più riservate. La novità si aggiunge alle tante caratteristiche che Samsung prepara per il suo prossimo top di gamma.

In vista del lancio della Galaxy S26 Ultra, emergono dettagli su una funzione denominata Privacy Display. Le anteprime indicano che questa tecnologia permette di oscurare porzioni dello schermo per chi osserva dall’angolazione sbagliata, offrendo maggiore privacy in contesti pubblici. Le impostazioni di One UI mostrano opzioni di trigger automatici e di personalizzazione, mentre Samsung annuncia un evento di presentazione per il 25 febbraio. Il presente testo sintetizza le nozioni principali senza introdurre elementi non confermati, offrendo una panoramica chiara e funzionale per gli utenti e per gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Galaxy s26 ultra privacy display rileva automaticamente i luoghi affollati e blocca lo schermoSamsung ha annunciato che il Galaxy S26 Ultra blocca automaticamente lo schermo quando rileva luoghi affollati, come i centri commerciali o i mezzi pubblici.

Privacy display del galaxy s26 ultra blocca gli sguardi di chi guarda da dietro la spallaIl Privacy Display del Galaxy S26 Ultra blocca gli sguardi di chi guarda da dietro la spalla, perché il telefono utilizza uno schermo che si oscura quando si guarda da angolazioni laterali.

