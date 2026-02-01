Nel 2026, la politica americana cambia volto. La Casa Bianca di Donald Trump usa ormai principalmente meme generati da intelligenza artificiale per comunicare e influenzare l’opinione pubblica. Le strategie tradizionali sono quasi sparite, sostituite da contenuti digitali che si diffondono in tempo reale, riscrivendo le regole della propaganda.

Nel 2026, la comunicazione politica negli Stati Uniti ha subito una trasformazione radicale: la Casa Bianca, guidata da Donald Trump, ha abbandonato le strategie tradizionali di messaggio per adottare una nuova forma di influenza digitale basata sull’uso massiccio di contenuti generati da intelligenza artificiale. Questi materiali, spesso immagini o video in stile meme, non mirano a informare ma a imporre un’immagine, un’emozione, un’associazione mentale. Il fenomeno, definito “slopaganda”, è stato identificato da esperti accademici nel 2025 come l’evoluzione della propaganda nell’era dell’IA generativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Meme generati da IA riscrivono le regole della propaganda politica in tempo reale

La politica di Trump si basa anche sulla sua comunicazione social che continua a rompere gli schemi. A colpi di meme generati dall'intelligenza artificiale, il presidente nelle ultime settimane ha scosso l'Europa e il mondo, abbassando sempre più l'asticella de