Latina-Casertana | ospiti al Francioni senza tifosi Settore chiuso e trasferta vietata

Per la partita tra Latina e Casertana prevista domenica 19 aprile, i tifosi ospiti non potranno seguire la squadra dal vivo. Il settore riservato ai supporter della Casertana resterà chiuso e l'accesso ai supporter della squadra in trasferta è stato vietato. La decisione segue quanto già stabilito per un precedente incontro contro il Catania, in cui anche in quella occasione non era consentito il pubblico ospite.

Come era già accaduto per la gara contro il Catania, vietata la trasferta ai tifosi della Casertana che domenica 19 aprile fa visita al Latina Calcio.La notizia è stata comunicata oggi in maniera ufficiale dalla Prefettura pontina. Questa mattina infatti la prefetta Vittoria Ciaramella, “su.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Casertana a Latina senza tifosi: settore ospiti chiuso e biglietti vietatiUn momento decisivo per la stagione della Casertana che a due partite dal termine del campionato deve difendere il terzo posto e - magari - provare a... Leggi anche: Genoa-Roma: trasferta vietata e settore ospiti chiuso Altri aggiornamenti Temi più discussi: Come complicarsi la vita, il Latina non dipende più da se stesso; Prossime partite e calendario completo Casertana; Calendario Latina - Serie C Girone C Italia; Serie C: Casertana show. La Salernitana in extremis condanna i... Latina-Casertana: chiuso il settore ospiti dello stadio FrancioniQuesta mattina il prefetto di Latina Vittoria Ciaramella ha adottato, su proposta del questore e in ossequio al decreto del ministro dell'Interno del 18 febbraio scorso, un ... ilmattino.it Latina-Casertana: ospiti al Francioni senza tifosi. Settore chiuso e trasferta vietataIl provvedimento adottato dalla prefetta Ciaramella in vista della gara di domenica 19 aprile in cui entrambe le formazioni si giocano la stagione ... latinatoday.it #SerieC gr.C Altamura-Giugliano 1-1 Atalanta U23-Monopoli 2-0 Casertana-Audace Cerignola 4-1 Foggia-Siracusa 1-1 Latina-Casarano 1-2 Trapani-Salernitana 1-2 Potenza-Sorrento 3-0 1 Benevento 80 2 Catania 68 3 Casertana 65 4 Cosenza x.com Finale Latina - Casarano 1-2 Termina con una sconfitta al Francioni, meglio nel secondo tempo ma non è bastato. Peccato, adesso saranno decisivi gli ultimi 180 minuti con Casertana e Crotone - facebook.com facebook