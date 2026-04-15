Latina-Casertana | ospiti al Francioni senza tifosi Settore chiuso e trasferta vietata

Da latinatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la partita tra Latina e Casertana prevista domenica 19 aprile, i tifosi ospiti non potranno seguire la squadra dal vivo. Il settore riservato ai supporter della Casertana resterà chiuso e l'accesso ai supporter della squadra in trasferta è stato vietato. La decisione segue quanto già stabilito per un precedente incontro contro il Catania, in cui anche in quella occasione non era consentito il pubblico ospite.

Come era già accaduto per la gara contro il Catania, vietata la trasferta ai tifosi della Casertana che domenica 19 aprile fa visita al Latina Calcio.La notizia è stata comunicata oggi in maniera ufficiale dalla Prefettura pontina. Questa mattina infatti la prefetta Vittoria Ciaramella, “su.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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