Aggredisce la compagna davanti alla figlia minorenne Arrestato 67enne e sequestrati cocaina e revolver replica

Il 67enne di Avellino è stato arrestato ieri a Orta di Atella dopo aver aggredito la compagna davanti alla figlia minorenne. La lite si è scatenata in strada, attirando l’attenzione dei vicini. Durante l’intervento, i carabinieri hanno sequestrato cocaina e un revolver nascosto nel suo appartamento. L’uomo, conosciuto per precedenti penali, ha tentato di scappare ma è stato subito fermato. L’episodio ha provocato grande sconcerto tra i residenti del quartiere. La donna ha riportato ferite lievi.

L'uomo è ritenuto responsabile, a vario titolo, di rapina, maltrattamenti in famiglia, minaccia grave e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In base agli accertamenti, il 67enne avrebbe aggredito fisicamente la donna, sottraendole con violenza e minaccia i preziosi che indossava e impossessandosi della sua autovettura. I fatti si sarebbero verificati alla presenza della figlia minorenne della coppia. Dopo l'episodio, l'uomo si è reso temporaneamente irreperibile. Le immediate ricerche avviate dai militari hanno consentito di rintracciarlo poco dopo. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, il 67enne è stato trovato in possesso di una pistola revolver replica marca Smith & Wesson – che, secondo quanto emerso, sarebbe stata utilizzata in più occasioni per minacciare la compagna – nonché di circa 40 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza.