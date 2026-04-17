Lite sui social e a Le Iene tra Kean e l' influencer pontino Pengwin poi l' attaccante si scusa | Scena non bella

Una discussione tra l’attaccante di una squadra di calcio e un influencer di calcio ha avuto inizio sui social e si è poi spostata a un episodio in diretta durante una puntata di ‘Le Iene’ trasmessa su Italia1. Dopo il confronto online, i due si sono incontrati di persona, scatenando una nuova lite. Successivamente, l’attaccante ha pubblicato un messaggio di scuse, riconoscendo che la scena vissuta non era appropriata.

Prima la discussione via social, poi l'incontro di persona degenerato in una nuova discussione. Protagonisti di una puntata de 'Le Iene', in onda su Italia1, l'attaccante della Fiorentina Moise Kean e il content creator e influncer di calcio Kristian Pengwin, finiti al centro di una polemica dopo.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Fiorentina: lite di Kean a “Le Iene”. Poi Moise si scusa: “Scena non bella”MILANO – Prima la lite via social, poi l’incontro di persona degenerato in una nuova discussione. Kean contro il Pengwin, parte seconda: l’ex Juve prima minaccia l’influencer e poi chiede scusa. Cos’è successo a ‘Le Iene’di Francesco SpagnoloKean contro il Pengwin, parte seconda: durante la puntata de ‘Le Iene’ i due si sono scontrati ancora una volta e poi le scuse... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Palermo, violenta rissa in strada dopo la lite sui social: sei donne denunciate; Gelosie e fidanzati contesi, la lite sui social finisce in una rissa per strada: 6 donne denunciate; Lite sui social e a Le Iene tra Kean e l'influencer pontino Pengwin, poi l'attaccante si scusa: Scena non bella; MAXI RISSA Folle gelosia. Dalla lite sui social alla rissa in strada: sei donne denunciate. Kean, bufera social per la lite con l'influencer: Ti ammazzo di botte. Poi le scuse: Tutti sbagliamoDopo le polemiche sui social per le critiche alla Nazionale, Kristian Pengwin, noto tipster e content creator, si è presentato sotto casa dell'attaccante con la troupe de Le Iene, facendo nascere un a ... firenzetoday.it La lite sui social finisce a percosse in strada, sei donne denunciate a PalermoRissa tra donne nata sui social, un arresto e una pistola giocattolo: notte di interventi per i carabinieri a Palermo Tre episodi in poche ore nel capoluogo siciliano: una lite […] ... blogsicilia.it Tensione nella serata alla Stazione di #Salerno in seguito ad una lite tra stranieri salernonotizie.it Momenti di paura intorno alle 22:30 nella stazione di Salerno, dove due uomini si sono affrontati tra urla e aggressioni davanti ai presenti. Secondo la segnalazi facebook La lite con Trump sta diventando un propulsore inaspettato per Giorgia Meloni. x.com